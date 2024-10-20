Бывшего вице-президента компании "ЮКОС ЭП" Рогачева нашли мертвым

Бывшего вице-президента компании "ЮКОС ЭП" Михаила Рогачева 19 октября обнаружили мертвым в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, причиной гибели, по основной версии, стал суицид.

"В Протоповском переулке обнаружено тело Рогачева Михаила Борисовича. Основная версия его гибели – самоубийство. Мужчина страдал онкозаболеванием", – сказал собеседник агентства.

Рогачев с 1996 по 2007 год руководил различными подразделениями и предприятиями "НК ЮКОС", в том числе был вице-президента компании "ЮКОС ЭП". После "ЮКОСа" работал исполнительным директором по инновациям группы "Онэксим", также был заместителем генерального директора ГМК "Норильский никель".