Премьер-министр Израиля прибыл в Нью-Йорк, послезавтра он выступит на ГА ООН

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прибыл с визитом в Нью-Йорк. В аэропорту его встречали посол Израиля в США Майк Герцог и постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

22 сентября Лапид выступит на ежегодной Генеральной ассамблее ООН.

Кроме того, у Лапида запланированы встречи на полях форума с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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18 сентября израильские СМИ сообщали, что канцелярия Лапида пытается договориться о его встрече с королем Иордании Абдаллой II. Сегодня стало известно, что такая встреча согласована и состоится в первый день визита.

Незадолго до прибытия Лапида в Нью-Йорк бывший посол Израиля в ООН и кандидат в депутаты Кнессета от "Ликуда" Дани Данон заявил радиостанции Ynet Radio, что нынешний премьер-министр Израиля не так интересен зарубежной аудитории, как бывший глава правительства Биньямин Нетаниягу. По его мнению, Лапид с трибуны ООН сможет обратиться не столько в мировому сообществу, сколько к израильской аудитории.

Напомним, что это будет первое выступление Яира Лапида в ООН после того, как он занял пост премьер-министра Израиля. И свою речь Лапид будет произносить менее чем за полтора месяца до выборов в Кнессет 25-го созыва.

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