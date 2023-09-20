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    В мире

    Нетаниягу час беседовал с Байденом о Саудовской Аравии и получил приглашение в Белый дом "для продолжения сотрудничества"

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    В среду, 20 сентября, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Это первая встреча двух лидеров после возвращения Нетаниягу к власти в январе этого года.

    Встреча, проходившая в отеле Intercontinental, началась с задержкой. На присутствовали и другие представители руководства Израиля и США, после чего Нетаниягу и Байден около часа беседовали тет-а-тет.

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    В совместном заявлении перед встречей Нетаниягу подчеркнул 40-летнюю дружбу с Байденом и заявил, что рад видеть его. Он поблагодарил Байдена за продвижение инициативы строительства транспортного коридора между Индией и Европой через Саудовскую Аравию и Израиль, и выразил уверенность, что под предводительством президента США можно будет достичь мирного урегулирования между Израилем и Саудовской Аравией, что, в свою очередь, позволит приблизить достижение мира между Израилем и палестинцами.

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    Израильский премьер также подчеркнул, что приверженность Израиля демократии является неизменной, и что

    Согласно официальному источнику, основная часть встречи была посвящена продвижению нормализации между Израилем и Саудовской Аравией, причем обсуждались подробные детали возможного урегулирования, включая возможные уступки.

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    По словам источника, "позиции Израиля и США касательно гражданской ядерной программы Саудовской Аравии идентичны". Что касается роли Палестинской автономии в процессе нормализации, Нетаниягу дал понять Байдену, что "палестинцы могут быть частью процесса, но не могут иметь права вето".

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    Источник отметил, что Байден поинтересовался внутриполитической ситуацией в Израиле, но не высказывал своего мнения. При этом источник подчеркнул, что Нетаниягу не рассматривает возможности внесения изменений в состав правительства ради нормализации отношений с Саудовской Аравией, и что другие партии смогут присоединиться к правительству, но на основании существующих коалиционных соглашений и не за счет партнеров по коалиции. При этом израильский премьер заявил о намерении достичь договоренностей с частью оппозиции.

    В Белом доме сообщили, что в ходе встречи стороны подтвердили свою приверженность недопущению получения Ираном ядерного оружия, и продолжению совместной борьбы с угрозами, исходящими от Ирана и поддерживаемых им структур.

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    Байден подчеркнул необходимость принять немедленные меры по улучшению экономической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Иудее и Самарии, и по сохранению возможности реализации идеи двух государств и продвижения долгосрочного мира между Израилем и палестинцами.

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    Также президент выразил обеспокоенность по поводу продвижения в Израиле судебной реформы без широкого согласия в обществе.

    В заключении коммюнике сообщается, что Нетаниягу получил приглашение посетить Белый дом до конца текущего года "для продолжения прямого сотрудничества по разным вопросам".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Сентября 2023
    В Нью-Йорке состоялась встреча Нетаниягу и Байдена
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