Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

Десять украинских военнослужащих и девять мирных граждан Украины освобождены из российского плена в четверг, 21 апреля, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь же они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", – написала Верещук на своей странице в Telegram.

Отметим, что в последнее время обмен пленными между РФ и Украиной осуществляется почти ежедневно.