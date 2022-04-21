Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 15:40

Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

Десять украинских военнослужащих и девять мирных граждан Украины освобождены из российского плена в четверг, 21 апреля, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь же они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", – написала Верещук на своей странице в Telegram.

Отметим, что в последнее время обмен пленными между РФ и Украиной осуществляется почти ежедневно.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:01 Теракты в Афганистане, десятки убитых и раненых
15:40 Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие
15:40 Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной
15:22 Армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Запорожской области
15:14 Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом
14:52 В Испании обнаружены тела российского топ-менеджера, его жены и дочери
14:17 Новый пакет британских санкций, в списке "Калашников" и Конашенков
14:08 Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении отряда наемников из Сирии и Ливии
13:10 Россия высылает всех сотрудников консульств балтийских стран в Санкт-Петербурге и Пскове
12:32 Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства
Загрузка...