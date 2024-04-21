Крушение судна в ЦАР, десятки погибших

По меньшей мере 58 человек погибли в Центральноафриканской республике при крушении судна на реке Мпоко. На судне находилось около 300 человек, спасти удалось около 100 из них. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Судно должно было доставить людей на похороны местного вождя. По словам очевидцев, вскоре после того, как оно вышло из порта, оно треснуло пополам. Предполагается, что причиной трагедии стала перегрузка.