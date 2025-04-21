AFP: левым парламентариям из Франции отказали во въезде в Израиль

Представители делегации Франции заявили, что им было отказано во въезде в Израиль за два дня до запланированного визита. Они планировали посетить Израиль и Палестинскую автономию.

Как сообщает агентство France-Presse, речь идет о представителях левых партий, которые говорят, что подверглись со стороны Израиля "коллективному наказанию".

Парламентарии, которым было отказано во въезде в Израиль, направили петицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Издание Times of Israel пишет, что во въезде в Израиль отказано 27 представителям Франции – в их числе 17 членов коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" и Коммунистической партии Франции, а также мэры городов и местные законодатели, придерживающиеся левых взглядов. Планировалась пятидневная поездка в рамках миссии по "укреплению международного сотрудничества и культуры мира". Утверждается, что визы были одобрены месяц назад, но накануне поездки власти Израиля заявили об отказе впустить делегацию.