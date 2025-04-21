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Мир

В Вашингтоне ограблена Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США

Криминал
США
время публикации: 21 апреля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 21:33
В Вашингтоне ограблена Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США
AP Photo/Alex Brandon

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что вечером 20 апреля стала жертвой ограбления во время ужина в одном из ресторанов Вашингтона. У нее украли сумочку. На данный момент пропажа не найдена.

Секретная служба, охраняющая политика, не смогла предотвратить нападение. На изъятых ей материалах камер наблюдения можно увидеть белого мужчину в маске, который берет сумочку и выходит с ней из ресторана.

Как сообщает телеканал CNN, в сумочке находились водительские права, лекарства, ключи от дома, паспорт, набор для макияжа, незаполненные чеки и 3000 долларов наличными. Как сообщил пресс-секретарь политика, на праздники ее близкие собрались в столице, и поэтому она сняла крупную сумму денег.

Мир
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