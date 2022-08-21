В результате взрыва автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина

В результате взрыва автомобиля около поселка Большие Вязёмы (юго-запад Московской области) вечером в субботу, 20 августа, погибла женщина. Telegram-каналы 112, Baza, Mash и телеканал РЕН ТВ заявляют, что погибла 29-летняя Дарья Дугина (Платонова), дочь философа Александра Дугина, пишет РБК.

По одной из версий, речь идет о покушении на убийство Александра Дугина. Возможно, его дочь оказалась случайной жертвой.

Телеграм-канал 112 пишет, что Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. Он приехал на место происшествия вскоре после взрыва, пишет Mash. На опубликованных каналом кадрах запечатлен похожий на Дугина мужчина.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил взрыв автомобиля близ поселка Большие Вязёмы и гибель женщины-водителя, однако не уточнил ее личность.

Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. Она была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.

Александр Дугин – сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками, считается одним из идеологов режима Владимира Путина. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к покушению причастны "террористы украинского режима", а их целью был Дугин, передает РИА Новости.

Ведущие российские пропагандисты обвинили в убийстве Киев и потребовали возмездия для Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к гибели дочери Александра Дугина. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – заявил Подоляк.

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Опубликовано официальное сообщение Следственного комитета РФ: "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина. В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления".

Некоторые СМИ пишут, взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежал Александру Дугину. Но один из осведомленных источников заявил изданию "КП.ру", что это была машина Дарьи Дугиной.

Александр Дугин. Публицист и идеолог "русского мира"

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Александр Дугин в первую очередь известен как публицист преимущественно "правых" взглядов, а также как один из самых известных распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства – концепций, согласно которым Россия должна занять доминирующее положение по отношению к своим соседям и распространить сферы своего прямого влияния на территории континента вплоть до Балкан и Ближнего Востока, напоминает DW.

В 90-х Дугин был одним из участников незарегистрированной и позднее запрещенной в России Национал-большевистской партии, после ухода из нее из-за разногласий стал экспертным советником при председателе Госдумы РФ. Во время этой деятельности в 2005 году презентовал "Молодежный антиоранжевый фронт" – организацию, в создании которой принимал участие и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (в интервью "Медузе" он рассказывал, что посещал мероприятия Дугина, будучи при исполнении служебных обязанностей. Арестович тогда работал в главном управлении разведки министерства обороны Украины). По заявлениям Дугина, организация должна была бороться с влиянием западных стран на Украину.

В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. После этого Дугин был внесен в санкционные списки ЕС, также в 2015 году на него распространили персональные санкции США и Канада. После начала военного вторжения России в Украину спецслужбы ФРГ сообщили о том, что зафиксировали контакты между Дугиным и правыми экстремистами в Европе, и что пропагандируемые им националистические взгляды "заложили основу для противоправного нападения на Украину".

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Дарья Дугина, поддерживавшая идеологию отца в своей публицистической деятельности, после начала войны РФ против Украины также была внесена в санкционные списки США и Великобритании.