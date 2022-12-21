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    В мире

    Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с Байденом

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    Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с Байденом
    AP Photo/Andrew Harnik

    Президент Украины Владимир Зеленский приземлился вечером по израильскому времени на базе ВВС "Сент-Эндрюс" возле Вашингтона и был принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

    В начале встречи Байден заявил, что "американский народ горд тем, что может поддержать украинский народ". Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Америку за помощь.

    Встреча двух лидеров продлится около двух часов, после чего они проведут совместную пресс-конференцию. После пресс-конференции Зеленский выступит в Конгрессе США.

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    Издание Politico со ссылкой на информированный источник пишет, что украинская делегация на встрече с Байденом будет просить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

    Визит будет кратким. После выступления в Конгрессе Зеленский вернется в Украину (по всей видимости, через Польшу).

    Данный визит – первая поездка Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

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