Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился вечером по израильскому времени на базе ВВС "Сент-Эндрюс" возле Вашингтона и был принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

В начале встречи Байден заявил, что "американский народ горд тем, что может поддержать украинский народ". Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Америку за помощь.

Встреча двух лидеров продлится около двух часов, после чего они проведут совместную пресс-конференцию. После пресс-конференции Зеленский выступит в Конгрессе США.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Издание Politico со ссылкой на информированный источник пишет, что украинская делегация на встрече с Байденом будет просить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Визит будет кратким. После выступления в Конгрессе Зеленский вернется в Украину (по всей видимости, через Польшу).

Данный визит – первая поездка Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

adv_13 incontent_2