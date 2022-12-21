Опубликовано расписание переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Стало известно основное расписание визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Сегодня в 14:00 во времени восточного побережья США (21:00 по израильскому времени) президент США Джо Байден встретит своего украинского коллегу у Белого дома.

Их беседа продлится несколько часов. После чего, 16:30 по Вашингтону (23:30 по времени Израиля) состоится пресс-конференция Байдена и Зеленского.

После пресс-конференции Зеленский поднимется выступит в Конгрессе США.

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Визит будет кратким. После выступления в Конгрессе Зеленский вернется в Украину (по всей видимости, через Польшу).

Ранее сообщалось, что Зеленский, по всей видимости, прибыл в США из Польши. Упоминалось о приземлении на аэродроме объединенной базы Эндрюс морской авиации США, расположенной в 24 км от Вашингтона, самолета Gulfstream C-37B военно-морских сил США, на котором из Киева мог прибыть президент Украины.

Вскоре после появления сообщения о прибытии самолета на базу Эндрюс Владимир Зеленский опубликовал заявление о своем визите в США: "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины . В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч". Одновременно Белый дом подтвердил, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит перед Конгрессом.

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Издание Politico со ссылкой на информированный источник пишет, что украинская делегация на встрече с Байденом будет просить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника сообщал, что в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый Дом и встретиться с президентом США Джо Байденом. Позже телеканал CNN передал, что Зеленский летит в США.

"Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", – было сказано в первом сообщении CNN на эту тему.

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Данный визит – первая поездка Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Корреспондент американского издания Punchbowl News Эндрю Десидерио, освещающий события на Капитолийском холме, подтверждал, что Конгресс США в среду ожидает визит Владимира Зеленского.

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на представителя одного из американских конгрессменов тоже сообщает, что 21 декабря Зеленский прибудет в Вашингтон и выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, подняв тему выделения дополнительной финансовой помощи Украине.

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