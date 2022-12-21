adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.477 ₪ 3.695 ₪
Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
14 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Опубликовано расписание переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Опубликовано расписание переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне
    Ukrainian Presidential Press Office via AP; AP Photo/Andrew Harnik

    Стало известно основное расписание визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Сегодня в 14:00 во времени восточного побережья США (21:00 по израильскому времени) президент США Джо Байден встретит своего украинского коллегу у Белого дома.

    Их беседа продлится несколько часов. После чего, 16:30 по Вашингтону (23:30 по времени Израиля) состоится пресс-конференция Байдена и Зеленского.

    После пресс-конференции Зеленский поднимется выступит в Конгрессе США.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Визит будет кратким. После выступления в Конгрессе Зеленский вернется в Украину (по всей видимости, через Польшу).

    Ранее сообщалось, что Зеленский, по всей видимости, прибыл в США из Польши. Упоминалось о приземлении на аэродроме объединенной базы Эндрюс морской авиации США, расположенной в 24 км от Вашингтона, самолета Gulfstream C-37B военно-морских сил США, на котором из Киева мог прибыть президент Украины.

    Вскоре после появления сообщения о прибытии самолета на базу Эндрюс Владимир Зеленский опубликовал заявление о своем визите в США: "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины . В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч". Одновременно Белый дом подтвердил, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит перед Конгрессом.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Издание Politico со ссылкой на информированный источник пишет, что украинская делегация на встрече с Байденом будет просить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

    Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника сообщал, что в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый Дом и встретиться с президентом США Джо Байденом. Позже телеканал CNN передал, что Зеленский летит в США.

    "Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", – было сказано в первом сообщении CNN на эту тему.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Данный визит – первая поездка Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

    Корреспондент американского издания Punchbowl News Эндрю Десидерио, освещающий события на Капитолийском холме, подтверждал, что Конгресс США в среду ожидает визит Владимира Зеленского.

    Российское агентство РИА Новости со ссылкой на представителя одного из американских конгрессменов тоже сообщает, что 21 декабря Зеленский прибудет в Вашингтон и выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, подняв тему выделения дополнительной финансовой помощи Украине.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 article_dw_desk
    adv_20 article_dw_mobile
    adv_21 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Декабря 2022
    Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит в Вашингтоне
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Декабря 2022
    СМИ сообщают о возможном визите Зеленского в Вашингтон 21 декабря
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Декабря 2022
    AP: США в рамках пакета военной помощи на $1,8 млрд передадут Украине ЗРК Patriot
    adv_22 ar_middle_wwh
    adv_23 ar_middle_yandex
    adv_24 ar_middle_mobile_yandex
    adv_25 ar_right_wwh
    adv_26 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:45 Путин на коллегии МО РФ: правительство дает армии все необходимое, результатов нет
    14:40 1 января цены на электричество вырастут на 8,2%
    14:21 Главой администрации в канцелярии премьер-министра станет Цахи Браверман
    13:29 Байден: "Соглашение с Ираном мертво, у него будет ядерное оружие"
    13:05 Опубликован отчет о расследовании убийства в Холоне Юрия Волкова
    12:29 Воздушная тревога на всей территории Украины
    12:10 Опубликовано расписание переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне
    11:51 Вторая смерть от ханукального пончика: умер 67-летний житель Бней-Брака
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5