"Стрелок" из Карлова университета вел канал на русском языке, где писал о своих планах

Полиция Чехии опубликовало фотографию и имя молодого человека, устроившего бойню в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Это Давид Козак 1999 года рождения, обладатель чешского гражданства.

Давид вел в социальной сети Telegram канал на русском языке, в котором он писал о своем намерении совершить "скулшутинг" – массовое убийство в учебном заведении, – и возможно, покончить с собой. Он утверждал, что на преступление его вдохновила 14-летняя Алина Афанаскина, которая в начале декабря убила пятерых человек в своей школе в Брянске, после чего покончила с собой. "Она, конечно мало убила, я это попытаюсь исправить", – писал Давид Козак в своем канале. Судя по содержимому его записей, он отслеживал подобные преступления.

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Изначально он сделал канал открытым, написав "это будет мой дневник, как я иду к скулшутингу", однако потом закрыл его, приняв решение открыть все записи за несколько часов до преступления. По словам "стрелка", он прочитал "кое-одну инструкцию".

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"Я всегда хотел убивать, думал стану маньяком в будущем, – писал он. – Потом когда Ильназ сделал стрельбу, я осознал что гораздо выгодней делать массовые убийства, а не серийные. Сидел.. Ждал.. Мечтал.. Хотел.. но Алина стала последней точкой. Она как буд-то вовремя пришла ко мне на помощь с небес".

"Я ненавижу мир и хочу оставить как можно больше боли", "Меня просто все ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть", – писал в своем канале Давид Козак, добавив, что "это взаимно".

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Жертвами стрельбы в университете стали, по меньшей мере, 15 человек, десятки получили ранения. Сам стрелок покончил с собой. Это самое массовое убийство в современной истории Чехии.