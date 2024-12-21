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Власти Гватемалы освободили 160 детей, удерживаемых еврейской сектой "Лев Тахор"

Сексуальное насилие
время публикации: 21 декабря 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 10:08
Власти Гватемалы освободили 160 детей, удерживаемых еврейской сектой "Лев Тахор"
AP Photo/Matias Delacroix

Власти Гватемалы в пятницу, 20 декабря, освободили 160 детей и подростков, удерживавшихся представителями еврейской секты "Лев Тахор" на юго-востоке Гватемалы, сообщает Reuters.

"На основании заявлений, полученных доказательств и медицинских обследований удалось установить, что в отношении несовершеннолетних использовались разные формы торговли людьми, принудительные браки, насилие и связанные с этим преступления", – заявила на пресс-конференции прокурор Гватемальской прокуратуры по борьбе с торговлей людьми Нэнси Паис.

Расследование продолжается.

Секта "Лев Тахор" отвергает государство Израиль, практикует "браки по договоренности" для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.

Мир
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