Элькин и Эдельштейн посетили лабораторию украинской разведки по изучению иранских беспилотников
Депутаты Кнессета Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти") и Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), находящиеся с визитом в Киеве, посетили лабораторию военной разведки Украины, в которой изучаются иранские беспилотники. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".
Визит в лабораторию был организован министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Надписи на персидском языке и даты, проставленные на захваченных украинскими военными аппаратах, по мнению, специалистов ВСУ является доказательством того, что Иран поставляет России дроны с начала войны.
"Иран превращает Украину в свой военный полигон, и это опасно для Израиля", – заявили израильские парламентарии.
По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.
Ранее 21 февраля Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча проходила в канцелярии Зеленского и продолжалась около часа. В ходе встречи обсуждалось увеличение помощи, которую Израиль оказывает Украине, в том числе возможные поставки систем защиты против иранских БПЛА. На встрече также обсуждались совместные шаги по противостоянию Ирану на международной арене.
В конце встречи сопредседатели парламентской ассоциации дружбы "Израиль-Украина" обратились к президенту Зеленскому с совместным заявлением, в котором выразили уважение стойкости украинского народа и подчеркнули, что Израиль, как часть Западного мира, не может оставаться в стороне, когда обстреливается мирное население и Украина борется с несправедливой агрессией.
В своем обращении депутаты напомнили, что Израиль с первого дня войны осудил российскую агрессию и не признает аннексию Россией украинской территории.
"Израиль оказывал и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но, на наш взгляд, этого недостаточно", – говорится в обращении депутатов Кнессета.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что был рад, наконец, услышать от Израиля слова поддержки. При этом Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть не только заявления, но и реальную помощь. В частности – системы ПВО.
Накануне Элькин и Эдельштейн посетили Бучу и провели переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Напомним, на прошлой неделе в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. В отличие от депутатов Элькина и Эдельштейна, Коэн во время своего визита не упоминал Россию и даже во время визита в Бучу не осудил Россию и российские власти за преступления, совершаемые в Украине российской армией.
Полный текст обращения депутатов к президенту Зеленскому:
"Уважаемый господин Президент!
Мы приехали сегодня в Украину как представители Кнессета и как сопредседатели парламентского общества дружбы Израиль – Украина, чтобы выразить свою поддержку Украине, украинскому народу и руководству Украины в это непростое время.
Уже год как украинский народ героически защищает свою землю от российского вторжения. В этой страшной войне возможность которой невозможно было представить в прошлом, гибнут не только военные, но и мирные жители, старики, женщины, дети.
Россия продолжает обстреливать украинские города, среди которых и Харьков, город в котором один из нас родился и вырос.
Наносятся ракетные удары и удары иранскими дронами по гражданской инфраструктуре.
Все виновные в военных, преступлениях против человечности и преступлениях агрессии должны понести неотвратимое наказание.
Весь цивилизованный мир во главе с США и Европой оказывал и будет продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе за свою свободу и независимость. Государство Израиль, как часть международного западного сообщества и как страна, знающая на своем опыте, как защищать свою независимость с оружием в руках, в борьбе с несправедливой агрессией, и что такое непрерывные обстрелы мирного населения, не может стоять в стороне в это время.
С первого дня войны Израиль осудил российскую агрессию в Украине и последовательно голосует в поддержку Украины в ООН и не признает российскую аннексию украинских территорий.
Израиль оказывал и будет продолжать оказывать широкую гуманитарную помощь Украине, но на наш взгляд этого недостаточно.
Израиль должен значительно активизировать поддержку Украины и может и должен делать гораздо больше, чем делал до сих пор.
Мы должны прекратить быть осторожными и занять однозначную активную позицию в соответствии с базовыми моральными ценностями, как и ожидается от страны, принадлежащей к свободному западному миру .
Мы должны помочь Украине во всех областях, в которых израильские технологии, в том числе и военные, могут помочь Украине в защите мирного населения и своей свободы и независимости.
Есть моменты в мировой истории, когда нельзя усидеть на двух стульях.
Мы надеемся, что состоявшийся на прошлой неделе визит министра иностранных дел был лишь первой ласточкой в процессе.
И мы сделаем все от нас зависящее как парламентарии для того, чтобы достичь значительного расширения израильской поддержки Украины во всех сферах.
Мы поддерживаем практическое сотрудничество между Израилем и Украиной в области противовоздушной и противоракетной обороны. А также в других сферах оборонительных технологий.
Символично, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину, есть одна страна, которая помогает российской армии в терроре против мирного населения украинских городов, это Иран.
Тот самый Иран, который открыто заявляет о стремлении уничтожить государство Израиль, спонсирует террор против Израиля и его мирных жителей и стремится к обладанию ядерной бомбой.
Нет сомнения, что общим вызовом для безопасности Израиля и Украины является российско-иранское военно-политическое сближение. Иран каждый день получает новый боевой опыт, испытывая свое оружие в Украине.
Укрепление этого альянса создаёт проблемы для безопасности не только Украины, но и Израиля. Израилю и Украине необходимо совместно принять немедленные меры, чтобы сдержать эту ось зла.
И в борьбе против Ирана и его участии в поддержке террора против мирного населения и исходящей от него угрозы мы с вами тоже по одну сторону баррикады, и должны вместе сделать все, чтобы мировое сообщество присоединилось к этой борьбе и бескомпромиссными шагами доказало Ирану, что поддержка террора будет стоить ему дорого.
Господин Президент, мы верим, что народ Украины выстоит в этой тяжелой войне и защитит свои свободу и независимость.
Мы знаем, какую трудную цену приходится платить в этой войне.
Но наш израильский опыт показывает, что народ, знающий за что он борется, всегда побеждает и превращает послевоенные трудности в начало нового этапа своей истории и скачка вперед.
Мы верим, что защитив свою независимость Украина не только сможет восстановить все, что было разрушено, но и как в свое время Израиль совершить огромный рывок в будущее.
Израиль сделает все, чтобы помочь Украине в этом процессе послевоенного обновления.
Господин Президент, как уроженцы Украины, родственники которых живут сегодня в Украине под обстрелами, мы не понаслышке знаем, как вам сегодня тяжело. Но правда и справедливость всегда побеждают, и у нас нет сомнений, на чьей стороне они. Потому мы сегодня здесь и с вами".
Элькин и Эдельштейн: "Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но этого недостаточно"
Израильские парламентарии встретились с министром обороны Украины
Израильские парламентарии встретились с министром обороны Украины