Элькин и Эдельштейн посетили лабораторию украинской разведки по изучению иранских беспилотников

Депутаты Кнессета Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти") и Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), находящиеся с визитом в Киеве, посетили лабораторию военной разведки Украины, в которой изучаются иранские беспилотники. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Визит в лабораторию был организован министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Надписи на персидском языке и даты, проставленные на захваченных украинскими военными аппаратах, по мнению, специалистов ВСУ является доказательством того, что Иран поставляет России дроны с начала войны.

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"Иран превращает Украину в свой военный полигон, и это опасно для Израиля", – заявили израильские парламентарии.

По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

Ранее 21 февраля Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча проходила в канцелярии Зеленского и продолжалась около часа. В ходе встречи обсуждалось увеличение помощи, которую Израиль оказывает Украине, в том числе возможные поставки систем защиты против иранских БПЛА. На встрече также обсуждались совместные шаги по противостоянию Ирану на международной арене.

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В конце встречи сопредседатели парламентской ассоциации дружбы "Израиль-Украина" обратились к президенту Зеленскому с совместным заявлением, в котором выразили уважение стойкости украинского народа и подчеркнули, что Израиль, как часть Западного мира, не может оставаться в стороне, когда обстреливается мирное население и Украина борется с несправедливой агрессией.

В своем обращении депутаты напомнили, что Израиль с первого дня войны осудил российскую агрессию и не признает аннексию Россией украинской территории.

"Израиль оказывал и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но, на наш взгляд, этого недостаточно", – говорится в обращении депутатов Кнессета.

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что был рад, наконец, услышать от Израиля слова поддержки. При этом Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть не только заявления, но и реальную помощь. В частности – системы ПВО.

Накануне Элькин и Эдельштейн посетили Бучу и провели переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Напомним, на прошлой неделе в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. В отличие от депутатов Элькина и Эдельштейна, Коэн во время своего визита не упоминал Россию и даже во время визита в Бучу не осудил Россию и российские власти за преступления, совершаемые в Украине российской армией.

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Полный текст обращения депутатов к президенту Зеленскому:

"Уважаемый господин Президент!

Мы приехали сегодня в Украину как представители Кнессета и как сопредседатели парламентского общества дружбы Израиль – Украина, чтобы выразить свою поддержку Украине, украинскому народу и руководству Украины в это непростое время.

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Уже год как украинский народ героически защищает свою землю от российского вторжения. В этой страшной войне возможность которой невозможно было представить в прошлом, гибнут не только военные, но и мирные жители, старики, женщины, дети.

Россия продолжает обстреливать украинские города, среди которых и Харьков, город в котором один из нас родился и вырос.

Наносятся ракетные удары и удары иранскими дронами по гражданской инфраструктуре.

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Все виновные в военных, преступлениях против человечности и преступлениях агрессии должны понести неотвратимое наказание.

Весь цивилизованный мир во главе с США и Европой оказывал и будет продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе за свою свободу и независимость. Государство Израиль, как часть международного западного сообщества и как страна, знающая на своем опыте, как защищать свою независимость с оружием в руках, в борьбе с несправедливой агрессией, и что такое непрерывные обстрелы мирного населения, не может стоять в стороне в это время.

С первого дня войны Израиль осудил российскую агрессию в Украине и последовательно голосует в поддержку Украины в ООН и не признает российскую аннексию украинских территорий.

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Израиль оказывал и будет продолжать оказывать широкую гуманитарную помощь Украине, но на наш взгляд этого недостаточно.

Израиль должен значительно активизировать поддержку Украины и может и должен делать гораздо больше, чем делал до сих пор.

Мы должны прекратить быть осторожными и занять однозначную активную позицию в соответствии с базовыми моральными ценностями, как и ожидается от страны, принадлежащей к свободному западному миру .

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Мы должны помочь Украине во всех областях, в которых израильские технологии, в том числе и военные, могут помочь Украине в защите мирного населения и своей свободы и независимости.

Есть моменты в мировой истории, когда нельзя усидеть на двух стульях.

Мы надеемся, что состоявшийся на прошлой неделе визит министра иностранных дел был лишь первой ласточкой в процессе.

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И мы сделаем все от нас зависящее как парламентарии для того, чтобы достичь значительного расширения израильской поддержки Украины во всех сферах.

Мы поддерживаем практическое сотрудничество между Израилем и Украиной в области противовоздушной и противоракетной обороны. А также в других сферах оборонительных технологий.

Символично, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину, есть одна страна, которая помогает российской армии в терроре против мирного населения украинских городов, это Иран.

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Тот самый Иран, который открыто заявляет о стремлении уничтожить государство Израиль, спонсирует террор против Израиля и его мирных жителей и стремится к обладанию ядерной бомбой.

Нет сомнения, что общим вызовом для безопасности Израиля и Украины является российско-иранское военно-политическое сближение. Иран каждый день получает новый боевой опыт, испытывая свое оружие в Украине.

Укрепление этого альянса создаёт проблемы для безопасности не только Украины, но и Израиля. Израилю и Украине необходимо совместно принять немедленные меры, чтобы сдержать эту ось зла.

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И в борьбе против Ирана и его участии в поддержке террора против мирного населения и исходящей от него угрозы мы с вами тоже по одну сторону баррикады, и должны вместе сделать все, чтобы мировое сообщество присоединилось к этой борьбе и бескомпромиссными шагами доказало Ирану, что поддержка террора будет стоить ему дорого.

Господин Президент, мы верим, что народ Украины выстоит в этой тяжелой войне и защитит свои свободу и независимость.

Мы знаем, какую трудную цену приходится платить в этой войне.

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Но наш израильский опыт показывает, что народ, знающий за что он борется, всегда побеждает и превращает послевоенные трудности в начало нового этапа своей истории и скачка вперед.

Мы верим, что защитив свою независимость Украина не только сможет восстановить все, что было разрушено, но и как в свое время Израиль совершить огромный рывок в будущее.

Израиль сделает все, чтобы помочь Украине в этом процессе послевоенного обновления.

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Господин Президент, как уроженцы Украины, родственники которых живут сегодня в Украине под обстрелами, мы не понаслышке знаем, как вам сегодня тяжело. Но правда и справедливость всегда побеждают, и у нас нет сомнений, на чьей стороне они. Потому мы сегодня здесь и с вами".