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Мир

Китай и Филиппины достигли соглашения, позволяющего избежать столкновений у спорного атолла

время публикации: 21 июля 2024 г., 15:59 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 16:01

Китай и Филиппины достигли соглашения, призванного положить конец столкновениям военно-морских сил и береговой охраны у Второй отмели Томаса. Атолл, расположенный в Южно-Китайском море, контролируется Филиппинами, но претендуют на него оба государства.

Как сообщает телеканал France 24, было проведено несколько раундов консультаций, в ходе которых стороны пытались сформулировать условия, которые позволили бы не признавать территориальные претензии другой стороны.

"Обе стороны признают необходимость деэскалации ситуации в Южно-Китайском море и преодоления разногласий посредством диалога и консультаций с тем, чтобы избежать предвзятости к позиции другого", – говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел Филиппин.

У КНР есть множество территориальных претензий к другим государствам, и основные из них также затрагивают бассейн Южно-Китайского моря. В регионе надеются, что будущие соглашения позволят избежать эскалации и в этих случаях.

Мир
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