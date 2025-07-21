Удар армии РФ по Украине, в Киеве погибший, есть раненые

В ночь на 21 июля армия РФ осуществила очередной массированный удар по Украине. В Киеве по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, причинен значительный ущерб.

ГСЧС Украины сообщает, что в Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший.

В Днепровском районе загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи. Тушение пожара продолжается.

Сообщается также о четырех пострадавших в Ивано-Франковской области, в их числе ребенок.

В Харькове произошел пожар на предприятии, пострадали многоэтажки и автомобили.