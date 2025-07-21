x
21 июля 2025
|
последняя новость: 09:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2025
|
21 июля 2025
|
последняя новость: 09:41
21 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Удар армии РФ по Украине, в Киеве погибший, есть раненые

Беспилотники
Война в Украине
время публикации: 21 июля 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 08:54
Удар армии РФ по Украине, в Киеве погибший, есть раненые
ГСЧС по Киеву

В ночь на 21 июля армия РФ осуществила очередной массированный удар по Украине. В Киеве по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, причинен значительный ущерб.

ГСЧС Украины сообщает, что в Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший.

В Днепровском районе загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи. Тушение пожара продолжается.

Сообщается также о четырех пострадавших в Ивано-Франковской области, в их числе ребенок.

В Харькове произошел пожар на предприятии, пострадали многоэтажки и автомобили.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 июля 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1244-й день войны