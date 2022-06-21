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    В мире

    Результаты электронного голосования: в Киеве появятся улицы Голды Меир и Владимира Жаботинского

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo

    Официальный портал Киева сообщил о завершении электронного голосования по переименованию улиц, чьи названия связаны с Россией или советской властью. В общей сложности столичный муниципалитет получил 6,5 миллионов ответов.

    Предлагается переименовать 295 улиц, проспектов и переулков. Окончательное решение касательно названий будет принято депутатами городского совета по рекомендации экспертной комиссии.

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    По словам заместителя городского головы Владимира Бондаренко, переименование улиц в сложное военное время призвано уменьшить культурное влияние страны-агрессора и увековечить память о выдающихся событиях и деятелях истории Украины.

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    В Киеве исчезнут улицы Толстого, Пушкина, Булгакова. Улицу Достоевского предложено назвать в честь американского художника Энди Уорхолла – русина по национальности. Тульская, скорее всего, станет улицей Героев УПА, а Ватутина – улицей Территориальной обороны.

    Предлагаемое название улицы Теодора Драйзера – улица Эрнеста Хемингуэя, а улицу Исаака Левитана – улица Астрид Линдгрен. Карельский переулок предлагается переименовать в Финский. Улице Самуила Маршака предложено дать имя его двоюродного дяди – киевского ювелира Иосифа Маршака, чья фирма конкурировала с домом Фаберже.

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    Краснодарскую улицу предложено переименовать в честь премьер-министра Израиля Голды Меир, а Муромскую в честь основателя "Бейтара" Владимира Жаботинского. Оба выдающихся сионистских деятеля – уроженцы Украины, Голда Меир родилась в Киеве, а Жаботинский – в Одессе.

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