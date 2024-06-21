Армения объявила о признании "Государства Палестина"

В пятницу, 21 июня, МИД Армении распространил заявление о признании Ереваном "Государства Палестина".

Приводим текст официального заявления МИД Армении (цитируется без изменений): ""Катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования уже сегодня. Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, а также захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта и присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предварительных условий. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" решения израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния. На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина".

"Государство Палестина" было признано СССР в 1988 году. После распада СССР большинство стран бывшего Советского Союза объявило о признании арабской Палестины. Так, например, Азербайджан признал Палестину в 1992 году. Однако Ереван многие годы не объявлял о признании Палестины, по всей видимости, учитывая интересы армянской общины в Израиле и не желая поддаваться на давление со стороны Турции.