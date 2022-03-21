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NEWSru.co.il :: В мире21 марта 2022 г., 13:09

В Мелитополе российскими военными похищена израильтянка Татьяна Кумок

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В Мелитополе российскими военными похищена израильтянка Татьяна Кумок Татьяна Кумок с отцом В Мелитополе российскими военными похищена израильтянка Татьяна Кумок

Гражданка Израиля Татьяна Кумок, находившаяся в Мелитополе, оккупированном российскими войсками, 21 марта была увезена российскими военными в неизвестном направлении.

Несколькими часами ранее были арестованы отец и мать Татьяны - также граждане Израиля, Михаил и Вера Кумок. Отец Татьяны, Михаил Кумок - владелец газеты "Мелитопольские ведомости".

Национальный союз журналистов Украины сообщает, что вместе с Михаилом были похищены еще три сотрудника "МВ-холдинга" - выпускающий редактор Евгения Борян и журналисты Юлия Ольховская и Любовь Чайка.

Татьяна Кумок с первых дней оккупации Мелитополя на своей странице в Facebook писала открытые посты, в которых сообщала о происходящем в городе.

Бывший муж Татьяны, Андрей, рассказал нашей редакции, что Татьяна успела написать их общей мелитопольской подруге, что за ней пришли, и связь с ней оборвалась. По словам Андрея, Татьяна живет в Израиле 22 года. За несколько месяцев до войны она поехала в Мелитополь по делам своего бизнеса.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в МИД Израиля с просьбой прокомментировать ситуацию. В МИДе проверяют информацию.

Вечером 21 марта, в 18:00 у российского посольства в Тель-Авиве по адресу ул. а-Яркон, 120, состоится митинг, участники которого требуют освободить Татьяну Кумок и ее родителей.


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