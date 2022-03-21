"Я люблю, чтобы люди жили, но научилась желать некоторым из них смерти". Интервью с Лесей Литвиновой

Леся Литвинова - соучредитель благотворительного фонда "Свои", который был открыт в 2014 году и изначально предназначался для помощи пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины, а позже начал заниматься паллиативной помощью по всей стране. После начала вторжения российских войск в Украину Леся оказалась отрезана от своих детей и родителей, находившихся в селе под Киевом. Поняв, что не может добраться до своей семьи, которая находится под обстрелами, Литвинова записалась в тероборону. Обнять детей, хоть всего на одну ночь, Леся смогла только 15 дней спустя.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с Лесей Литвиновой о тех страшных 15 днях, когда у нее практически не было связи с ее пятью детьми, и том, что происходит во время войны с людьми, которые и в мирное время нуждаются в постоянном уходе.

"Человек должен жить достойно"

Литвинова рассказывает, что фонд "Свои" с самого начала своего существования подошел к вопросу помощи пострадавшим от войны на востоке Украины комплексно. Оказывалась как психологическая, так и медицинская помощь. Вскоре в фонде поняли, что в стране существует огромная проблема с паллиативной помощью.

"Вам будет трудно в это поверить, но еще несколько лет назад пациентов с хронической болью приезжала обезболить скорая помощь. На руки болеутоляющие не выдавали. И делалось это по графику, а не по необходимости", - рассказывает Литвинова.

Тем не менее, по словам Леси, фонд развивался, и за эти восемь лет было очень многое достигнуто - как в работе со спецучреждениями, так и в условиях домашнего паллиатива. Литвинова рассказывает, что пациенты были у фонда по всей стране, и главной задачей фонда было обеспечить для них достойную жизнь.

"Наша цель - чтобы жизнь в любом состоянии и на любом этапе была достойной. Это касается не только медицины. Человек не должен испытывать боли, не должен задыхаться, он должен жить достойно", - говорит Леся.

"В условиях эскалации, а я хочу напомнить вам, что война на самом деле началась в 2014 году, большинство тех, кому мы помогаем, столкнулись с зачастую нерешаемыми проблемами. Если в Киеве есть работающие аптеки и людей можно обеспечить медикаментами, то во многих маленьких городах, которые обстреливают, которые оказались в кольце, такой возможности нет. И наши пациенты, конечно, страдают в первую очередь. Многие из них получают кислород или находятся на аппаратах для вентиляции легких - их жизнь зависит от аппаратуры, для которой нужно наличие электричества или хотя бы генератора. В таких городах, как Мариуполь, электричества нет и топливо для генераторов давно закончилось. Эти люди обречены на мучительную смерть, и помочь им невозможно. Это тот случай, когда я начинаю жалеть, что в моей стране запрещена эвтаназия, хотя раньше я была категорически против того, чтобы на данном историческом отрезке в Украине ее разрешили", - говорит наша собеседница.

"Например, звонит женщина, они с мамой прячутся в подвале. Мама упала, сломала шейку бедра. Возможности ее госпитализировать нет. Но есть возможность сделать так, чтобы ей было не так сильно больно. Для этого фиксируется голеностоп - любыми способами. В данном случае это были две ножки от табуретки и футболка", - рассказывает Леся.

Литвинова говорит, что ей и ее коллегам часто звонят люди, которым приходится выбирать между своими родителями и своими детьми.

"Это немыслимое решение. Когда у тебя на руках лежачая мать, которую точно не вывезти, и маленький ребенок, у которого есть шансы на жизнь. Это совершенно сволочной выбор. И решения люди принимают разные. Иногда это зависит от чувства долга, иногда - от чувства самосохранения. Я не рискую осуждать никого, в том числе тех, кто уезжает и оставляет беспомощных родителей в запертых квартирах. Не дай бог оказаться в этой шкуре. Я люблю, чтобы люди жили. Я очень люблю, чтобы люди жили. Но теперь я научилась желать некоторым из них смерти", - говорит Леся.

"У нас с детьми договор: я делаю все, чтобы сохранить для них страну, а они - все, чтобы мне было, для кого ее отстаивать"

У Леси и ее мужа на двоих восемь детей, у Литвиновой двое внуков. "Но сама я родила только пятерых", - говорит Леся. Еще у Литвиновых 11 котов и две собаки. Два года назад Леся с мужем продали квартиру в столице и купили дом в маленьком дачном кооперативе рядом с селом Литвиновка под Киевом. Хотели перевезти большую семью в большой дом, где будет много места, много зверей. Леся говорит, что с их участка есть выход прямо в лес.

В доме на тот момент находились пожилые родители Леси, еще одна пара взрослых - переселенцы из-под Луганска, где обстрелы начались чуть раньше, и пятеро детей - 12 лет, восемь, шесть, четыре и полтора года. В тот день Леся и ее муж, тоже находившийся в Киеве, поняв, что не могут добраться до детей, записались в тероборону.

"Первые пять дней с ними была связь, а потом там взорвали вышку, и они выходили на связь крайне редко - для этого нужно было уйти далеко от дома и залезть на чердак в доме у знакомых, где можно было на вытянутой руке поймать связь. А поскольку везде были орки и безостановочно шмаляла техника, они старались без особой необходимости не высовываться. Так они жили 15 дней. Электричества не было. Запасов не хватало. Подчистили все, включая картошку на посадку. Но спасибо собакам - они притащили из леса труп косули, которую, видимо, снарядом зацепило. Сами догрызть не успели, притащили домой. Косулю разделали, мясо съели. Бульончик - великая штука", - рассказывает Леся.

Зеленого коридора из Литвиновки не было, были "просто договорённости". Литвинова рассказывает, что местные жители договорились с русскими солдатами на блок-посту о том, что те выпустят из села стариков и детей, но без вещей, телефонов и домашних животных. Только с документами.

Леся с мужем остались в теробороне: "Я человек ответственный, и если уж взяла в руки оружие, то сдам его только тогда, когда мы выпилим отсюда тех, кто к нам приперся. Сдам и смогу вернуться к любимой работе".

Литвинова рассказывает, что дети очень хотят вернуться домой, в любимую маленькую еврейскую школу, где они учились до войны, и тяжело переносят разлуку с родителями.

"Им без меня трудно, мне без них трудно. Но у нас с ними договоренность. Я делаю все, чтобы сохранить им страну, а они делают все, чтобы мне было, для кого эту страну отстаивать. Все - это в том числе и чистить зубы, и быть умненькими. А еще меня успокаивает, что я стану свидетелем того, как развалится большая бестолковая страна под названием Россия", - говорит Леся.