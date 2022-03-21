В США умер писатель и поэт Юз Алешковский

21 марта в Тампе (Флорида, США) в возрасте 92 лет умер писатель, поэт и сценарист Юз Алешковский. Об этом сообщил его сын Алексей Алешковский.

Юз Алешковский. Краткая биография

Юз (Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске (СССР) в еврейской семье, которая позже перебралась в Москву.

В 1940 году вместе с воинской частью отца находился в Латвии, перед войной вернулся в Москву. Во время войны семья уехала в эвакуацию в Омск.

В 1947 году был призван на службу в военно-морской флот, служил на Дальнем Востоке, где за угон машины секретаря Приморского крайкома ВКП(б) в 1949 году был приговорён к четырём годам заключения.

Срок с 1950 по 1953 год отбывал в лагере. После освобождения работал на стройке, шофёром на целине и с 1955 года на "аварийке" в тресте "Мосводопровод".

В 50-е годы начал писать песни на свои стихи.

С 1965 года стал зарабатывать себе на жизнь литературным трудом.

Официально считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен, из которых наибольшее распространение получила "Песня о Сталине" ("Товарищ Сталин, вы большой учёный").

После публикации текстов "лагерных" песен Алешковского в альманахе "Метрополь" писатель был вынужден эмигрировать – в 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал через Австрию в США.

Автор романов "Кенгуру", "Рука", "Карусель", повестей "Синенький скромный платочек", "Смерть в Москве" и многих других произведений.