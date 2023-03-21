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    В мире

    Всемирный "индекс счастья" 2023: Израиль поднялся в ТОП-5

    время публикации: | последнее обновление:
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    Всемирный
    Miriam Alster/FLASH90

    В понедельник, 20 марта, был опубликован новый отчет World Happiness Report 2023: в нем учтены данные за 2020-2022 годы по 137 странам мира, на основании которых высчитывается "индекс счастья".

    Социологи вычисляют этот индекс с 2012 года, учитывая уровень благополучия, удовлетворенность граждан качеством жизни. Причем с 2018 года учитывается мнение новых иммигрантов (репатриантов).

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    Пятый год подряд самой счастливой страной мира признается Финляндия.

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    В первую пятерку в этом году также вошли: Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды. Отметим, что Израиль оказался в ТОП-5 впервые с начала публикации "индекса счастья".

    Кроме перечисленных выше стран, в первой десятке: Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

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    Австралия на 12-м месте в рейтинге, США – на 15-м, Германия – на 16-м, Великобритания – на 19-м.

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    Самой "счастливой" страной среди государств бывшего СССР признана Литва (20-е место). Эстония на 31-м месте, Латвия – на 41-м, Казахстан – на 44-м, Узбекистан – на 54-м, Киргизстан – на 62-м, Молдова – на 63-м, РФ – на 70-м, Армения – на 79-м, Таджикистан – на 80-м, Грузия – на 90-м, Украина – на 92-м. Беларусь и Туркмения в рейтинге не учтены.

    Палестинская автономия в этом рейтинге занимает 99-ю строчку.

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    Самые "несчастные" страны мира: Конго, Зимбабве, Сьерра Леоне, Ливан, Афганистан.

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