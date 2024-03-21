В израильское посольство в Нидерландах брошен горящий предмет

Полиция Нидерландов сообщила о задержании подозреваемого в нападении на израильское посольство в Гааге. Задержанный метнул в здание горящий предмет. Начато расследование.

Согласно голландским СМИ, персонал посольства эвакуирован. Здание оцеплено. В министерстве иностранных дел Израиля сообщают, что им известно об инциденте.

"Подобное неприемлемо. К счастью, пострадавших нет. Мы уверены: власти сделают все, чтобы не допустить повторения подобной атаки", – говорится на официальной странице посольства.

Пресс-служба миссии подчеркивает: "Нападение стало результатом подстрекательства и разжигания ненависти, свидетелями которых мы все стали".

В начале февраля службы безопасности Нидерландов усилили охрану посольства Израиля в Гааге, приняв дополнительные меры по обеспечению безопасности здания.

За несколько дней до этого шведские СМИ сообщили, что рядом со зданием израильского посольства в Стокгольме был обнаружен подозрительный предмет.