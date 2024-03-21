Президент МУС: "Путину придется понести ответ за преступления"

Новый президент Международного уголовного суда в Гааге Томоко Акане в интервью агентству "Киодо Цусин" выразила уверенность, что президенту России Владимиру Путину придется понести ответственность за совершенные им преступления.

В подтверждение своих слов Акане процитировала китайскую поговорку "Небеса мстят без спешки, но наверняка". Однако она признала, что за последние годы не было ни одного случая ареста по ордеру, выданному МУС.

"Но если есть свидетельства и необходимость, мы обязаны выдать международный ордер", – сказала она, не исключив, что такие ордеры будут выданы и в результате расследования войны между Израилем и ХАМАСом.

Напомним: международный ордер на арест российского лидера связан с подозрениями в его причастности к вывозу из Украины детей и их насильственной русификации. Из-за возможного ареста политик был вынужден пропустить саммит BRICS, состоявшийся в ЮАР в августе 2023 года.