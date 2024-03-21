Американская резолюция по войне в Газе будет вынесена на голосование СБ ООН в пятницу

Резолюция по войне в секторе Газы, подготовленная Соединенными Штатами, будет вынесена на голосование Совета безопасности утром 22 марта. Об этом телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь постоянного представительства США при ООН Нейт Эванс.

Нейт Эванс заявил, что проект документа, работа над которым велась в течение последних недель, "поддержит дипломатические усилия, направленные на немедленное прекращение огня в секторе Газы в рамках сделки по освобождению заложников, а также поможет увеличить объем поступающей гуманитарной помощи".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся на Ближнем Востоке, ранее заявил, что проект резолюции, обуславливает немедленное прекращение огня освобождением заложников. "Мы поддерживаем Израиль, его право на самооборону. Но в то же время необходимо сфокусироваться на том, чтобы защитить оказавшееся в зоне боев и тяжело страдающее мирное население, обеспечить его гуманитарные потребности", – рассказал Блинкен телеканалу "Аль-Хадат".

Американская делегация несколько раз использовала право вето, чтобы заблокировать принятие предыдущих резолюций Совета безопасности по войне в Газе. В конце февраля, заблокировав предложенный Алжиром проект, миссия США начала работу над собственным вариантом документа.