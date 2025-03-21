Во французских Альпах погиб гражданин Израиля
время публикации: 21 марта 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 22:51
CМИ Франции сообщили о гибели израильтянина в результате схода лавины недалеко от одного из горнолыжных курортов во французских Альпах.
МИД сообщил, что израильтянин получил травмы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции, однако его смерть пока официально не подтверждена.
Министерство иностранных дел заявило, что "посольство Израиля в Париже и Департамент по делам израильтян за рубежом занимаются расследованием несчастного случая во время катания на лыжах во Франции".