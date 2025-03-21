Во французских Альпах погиб гражданин Израиля

CМИ Франции сообщили о гибели израильтянина в результате схода лавины недалеко от одного из горнолыжных курортов во французских Альпах.

МИД сообщил, что израильтянин получил травмы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции, однако его смерть пока официально не подтверждена.

Министерство иностранных дел заявило, что "посольство Израиля в Париже и Департамент по делам израильтян за рубежом занимаются расследованием несчастного случая во время катания на лыжах во Франции".