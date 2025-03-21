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Мир

Нью-Йорк прекращает финансирование трех йешив в Бруклине, не преподававших базовые предметы

США
Харедим
Школьное образование
Нью-Йорк
время публикации: 21 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 08:17
Нью-Йорк прекращает финансирование трех йешив в Бруклине, не преподававших базовые предметы
AP Photo/Mark Lennihan

Департамент образования муниципалитета Нью-Йорка объявил о прекращении публичного финансирования трех ультраортодоксальных йешив в Бруклине в связи с недостаточным уровнем преподавания базовых предметов.

Финансирование будет прекращено с 30 июня. Родителям учеников йешив велено найти им другие школьные рамки на следующий учебный год.

Ранее мэрия Нью-Йорка уже закрыла две йешивы по той же причине.

Государственные меры принимаются после многолетних законодательных баталий, судебных споров и общественных дискуссий о качестве и характере образования, получаемого примерно 65 000 учеников йешив по всему штату Нью-Йорк.

Штат в итоге постановил, что все дети должны научиться говорить, читать и писать на английском языке, а также получить хотя бы базовые знания по математике, естественным наукам и обществознанию. Хотя многие йешивы преподают эти предметы наряду с религиозным обучением, некоторые этого не делают.

Мир
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