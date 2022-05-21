adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 30°
Тель-Авив:
16 - 28°
Эйлат:
23 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В мире

Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

Президент Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, сообщают в Белом доме.

Это крупнейшая сумма, выделенная США Украине с начала российского вторжения.

Законопроект, который обеспечит поддержку Украине примерно на следующие пять месяцев, включает в себя около шести миллиардов долларов расходов на бронетехнику и противовоздушную оборону.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

В данный момент Байден находится в Южной Корее в рамках четырехдневного тура по Азии. Выступая в Сеуле, он заявил, что вторжение России в Украину служит посягательством на "основные международные принципы".

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

15:44 Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов
12:45 В результате обстрела на шахте в Лисичанске возник пожар; есть погибшие
12:39 Пожар в деревне Хура; тяжелые ожоги получил 12-летний мальчик
11:44 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 87-й день войны: в Херсонской области сбит Cу-25
10:40 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 87-й день войны
09:54 Управление природы и парков просит население не посещать леса, парки и заповедники 21 мая
09:15 Коронавирус в мире: более 526 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
01:51 SANA: ЦАХАЛ нанес удар по целям около Дамаска
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5