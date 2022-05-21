Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов
время публикации: | последнее обновление:
Президент Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, сообщают в Белом доме.
Это крупнейшая сумма, выделенная США Украине с начала российского вторжения.
Законопроект, который обеспечит поддержку Украине примерно на следующие пять месяцев, включает в себя около шести миллиардов долларов расходов на бронетехнику и противовоздушную оборону.
adv_10 incontent_1
adv_11 m_ar_1
В данный момент Байден находится в Южной Корее в рамках четырехдневного тура по Азии. Выступая в Сеуле, он заявил, что вторжение России в Украину служит посягательством на "основные международные принципы".
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex