В результате обстрела на шахте в Лисичанске возник пожар; есть погибшие
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На шахте в городе Лисичанске в результате обстрелов, осуществленных российскими военными, произошло возникло возгорание бункера с углем; есть погибшие и раненые.
Об этом сообщается в обнародованной УНИАН сводке Луганской областной военной администрации.
"Луганская область: за день – около 50 разрушенных домов. Авиаудары по Горской и Попаснянской громада", - говорится в сводке.
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