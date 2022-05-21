В результате обстрела на шахте в Лисичанске возник пожар; есть погибшие

На шахте в городе Лисичанске в результате обстрелов, осуществленных российскими военными, произошло возникло возгорание бункера с углем; есть погибшие и раненые.

Об этом сообщается в обнародованной УНИАН сводке Луганской областной военной администрации.

"Луганская область: за день – около 50 разрушенных домов. Авиаудары по Горской и Попаснянской громада", - говорится в сводке.