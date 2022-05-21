Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 87-й день войны: в Херсонской области сбит Cу-25

Министерство обороны РФ 21 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 87-й день, называют "военной спецоперацией".

Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Сообщается, что российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч".

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"Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области", - сказал Конашенков.