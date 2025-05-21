Удар БПЛА по цели в Сумской области, погибли украинские военнослужащие

В результате удара БПЛА по цели в Сумах, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли шесть военнослужащих, более десяти получили ранения, сообщает Национальная гвардия Украины.

"По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие", – говорится в сообщении, цитируемом агентством "Интерфакс-Украина".

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах заявляет, что в окрестностях села Локня Сумской области на севере Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками 41-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с четырьмя операторами ударных FPV-дронов.