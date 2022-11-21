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    В мире

    "Кан": Израиль сорвал иранский теракт в Лондоне

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    AP Photo/Kirsty Wigglesworth

    Государственная радиостанция "Кан Бет" сообщает, что Израиль передал британским спецслужбам информацию о теракте, который Иран планировал осуществить в Лондоне.

    По данным "Кан", речь идет о готовившихся покушениях против журналистов иранского оппозиционного телеканала Iran International.

    На прошлой неделе телеканал объявил, что двое его журналистов получили официальное предупреждение британских властей о том, что их жизни и жизни их родных угрожает немедленная опасность. У офиса телеканала в Лондоне дежурит вооруженная полиция.

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    Напомним, что в конце прошлой недели о предотвращении иранского теракта на своей земле сообщило правительство Грузии. Целью террористической ячейки, возглавляемой гражданином Ирана, был израильский бизнесмен.

    Согласно грузинским спецслужбам, члены ячейки не встречались лично, а использовали для передачи оружия тайники. Несостоявшийся убийца прибыл в Грузию через третью страну.

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