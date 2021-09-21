Британская полиция назвала офицера ГРУ Дениса Сергеева третьим подозреваемым в "деле Скрипалей"

Во вторник, 21 сентября, правоохранительные органы Великобритании назвали имя еще одного гражданина РФ, проходящего подозреваемым по "делу Скрипалей". Обвинения поданы против Дениса Сергеева.

В сообщении BBC сказано, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

Ранее сообщалось, что исполнителями покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля были Александр Мишкин и Анатолий Чепига, действовавшие как "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Денис Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова", накануне покушения прилетел в лондонский "Хитроу" (2 марта 2018 года, в день прибытия Мишкина и Чепиги в аэропорт "Гатвик"). Затем исполнители отправились в Солсбери, где 4 марта 2018 года "Новичком" были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сергеев в Солсбери не ездил, пишет сайт BBC, все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон-Москва и улетел из Великобритании 4 марта в 13:45. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Имя Дениса Сергеева ранее упоминалось в СМИ в связи с различными действиями российских спецслужб за рубежом. В частности, в 2019 году испанские власти называли его в числе других подозреваемых в причастности к срыву референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда сообщалось, что Сергеев действовал в составе "подразделения 29155", которое разведслужбы ряда стран подозревают в попытках дестабилизации ситуации в Европе. Это подразделение считали причастным к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдавии.

Как писало несколько лет назад издание El Pais, офицер ГРУ Денис Сергеев, который регулярно посещал Каталонию, въезжал в страну по паспорту, выданному на имя Сергея Федотова. Первый раз он прибыл в Барселону 5 ноября 2016 года, а через шесть дней вернулся в Москву через Цюрих. 29 сентября 2017 года, за два дня до проведения референдума, который Мадрид объявил незаконным, Сергеев-Федотов снова прибыл в Каталонию, пробыл там до 9 октября 2017 года, а затем вернулся в Москву через Женеву.

Год назад прокуратура Болгарии объявила в розыск по линии Интерпола троих россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева, совершенном в 2015 году. Одним из обвиняемых был Денис Сергеев (Сергей Федотов). Тогда же сообщалось, что офицер ГРУ Денис Сергеев "засветился" в Великобритании вместе с "солсберецкими туристами" Александром Петровым и Русланом Бошировым (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.