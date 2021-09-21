Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 сентября 2021 г., 13:20

Британская полиция назвала офицера ГРУ Дениса Сергеева третьим подозреваемым в "деле Скрипалей"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Британская полиция назвала офицера ГРУ Дениса Сергеева третьим подозреваемым в "деле Скрипалей"

Во вторник, 21 сентября, правоохранительные органы Великобритании назвали имя еще одного гражданина РФ, проходящего подозреваемым по "делу Скрипалей". Обвинения поданы против Дениса Сергеева.

В сообщении BBC сказано, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

Ранее сообщалось, что исполнителями покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля были Александр Мишкин и Анатолий Чепига, действовавшие как "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Денис Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова", накануне покушения прилетел в лондонский "Хитроу" (2 марта 2018 года, в день прибытия Мишкина и Чепиги в аэропорт "Гатвик"). Затем исполнители отправились в Солсбери, где 4 марта 2018 года "Новичком" были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сергеев в Солсбери не ездил, пишет сайт BBC, все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон-Москва и улетел из Великобритании 4 марта в 13:45. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.


Имя Дениса Сергеева ранее упоминалось в СМИ в связи с различными действиями российских спецслужб за рубежом. В частности, в 2019 году испанские власти называли его в числе других подозреваемых в причастности к срыву референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда сообщалось, что Сергеев действовал в составе "подразделения 29155", которое разведслужбы ряда стран подозревают в попытках дестабилизации ситуации в Европе. Это подразделение считали причастным к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдавии.

Как писало несколько лет назад издание El Pais, офицер ГРУ Денис Сергеев, который регулярно посещал Каталонию, въезжал в страну по паспорту, выданному на имя Сергея Федотова. Первый раз он прибыл в Барселону 5 ноября 2016 года, а через шесть дней вернулся в Москву через Цюрих. 29 сентября 2017 года, за два дня до проведения референдума, который Мадрид объявил незаконным, Сергеев-Федотов снова прибыл в Каталонию, пробыл там до 9 октября 2017 года, а затем вернулся в Москву через Женеву.

Год назад прокуратура Болгарии объявила в розыск по линии Интерпола троих россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева, совершенном в 2015 году. Одним из обвиняемых был Денис Сергеев (Сергей Федотов). Тогда же сообщалось, что офицер ГРУ Денис Сергеев "засветился" в Великобритании вместе с "солсберецкими туристами" Александром Петровым и Русланом Бошировым (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 16 сентября 2020
Болгария и Интерпол разыскивают россиян, отравивших бизнесмена Гебрева
// NEWSru.co.il // В мире // 03 сентября 2020
The Insider: болгарский бизнесмен, также отравленный "Новичком", не смог получить результаты анализов
// NEWSru.co.il // В мире // 21 ноября 2019
El Pais: Россию заподозрили в попытке дестабилизации Каталонии
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:32 Байден заявил в ООН, что поддерживает решение о создании "двух государств для двух народов"
14:24 В Германии будет построена новая Еврейская академия
14:11 ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко
13:20 Британская полиция назвала офицера ГРУ Дениса Сергеева третьим подозреваемым в "деле Скрипалей"
10:25 Власти Судана заявили о предотвращении попытки государственного переворота
09:20 Die Welt: проживающие в Германии иракцы, вероятно, переправляют соотечественников через Беларусь
08:29 На Крите задержали двух израильтян, пытавшихся сесть в самолет, несмотря на положительный тест на коронавирус
08:17 Опубликованы официальные результаты выборов в Госдуму РФ: победителем объявлена партия "Единая Россия"
20:11 С ноября США откроются для иностранных туристов, прошедших вакцинацию
19:09 Сайт "Дождя" собрал информацию о стрелке, устроившем бойню в университете Перми
Загрузка...