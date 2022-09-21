Путин объявил о частичной мобилизации в РФ
Утром в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решения по "референдумам" о присоединении к РФ территорий ЛНР, ДНР, а также оккупированных российской армией территорий Запорожской и Херсонской областей Украины.
Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву будут подлежать военнослужащие запаса. Он сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября 2022 года. Указ подписан "по предложению министерства обороны ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности".
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В своем выступлении Путин заявил, что цели "специальной военной операции" на территории Украины остаются неизменными, что Россия "не имеет право оставить проживающих на Украине близких ей людей на растерзание палачам". Он также сообщил, что поручил правительству и минобороны определить статус добровольцев, которые участвуют в СВО.
Президент РФ объявил о готовности применить оружие массового поражения против тех, кто "шантажирует Россию ядерным оружием".
"При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", – сказал Путин.
Запись обращения была выложена на сайте Кремля и стала недоступной вскоре после публикации. Непонятно, идет ли речь о техническом сбое или о хакерской атаке. Затем доступ к записи то восстанавливался, то пропадал.
Текст указа Путина о частичной мобилизации
"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:
1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.
5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.
9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".