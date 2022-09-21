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    В мире

    Протесты против мобилизации в России: правозащитникам известно почти о 700 задержанных

    время публикации: | последнее обновление:
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    Протест в Санкт-Петербурге
    Движение "Весна"

    В российских городах проходят акции протеста против объявленной ранее частичной мобилизации. По данным ОВД-Инфо, в 37 городах на митингах протеста были задержаны более 800 человек. Данные на сайте обновлялись в 21:00 по московскому времени.

    Только в Санкт-Петербурге задержаны не менее 230 человек, примерно столько же в Москве.

    ОВД-Инфо обновляет информацию на сайте по мере получения новых данных, при каждом обновлении цифры стремительно растут.

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    Телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве полиция окончательно разогнала людей, находившихся на Старом Арбате.

    Ранее в среду Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву будут подлежать военнослужащие запаса. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября 2022 года. Указ подписан "по предложению министерства обороны ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности".

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