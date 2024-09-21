Минобороны РФ заявило о перехвате ночью более 100 украинских БПЛА. Сведения о поражении целей в РФ

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 21 сентября над территорией России были сбиты более 100 украинских БПЛА самолетного типа.

В официальном сообщении минобороны РФ утверждается: "53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БПЛА над акваторией Азовского моря".

Отметим, что в отчет минобороны РФ включены действия российских ПВО над оккупированным Крымом.

В то же время украинские источники и независимые наблюдатели сообщают о поражении целей на территории РФ. В частности, был зафиксирован взрыв на арсенале боеприпасов в поселке Каменный Краснодарского края РФ, а также взрывы на 23-м арсенале ГРАУ в Тверской области РФ.