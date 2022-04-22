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NEWSru.co.il :: В мире22 апреля 2022 г., 05:57

Япония впервые за последние 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

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Япония впервые за последние 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за текущий год "северные территории" (южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией, передает РИА Новости.

Ежегодный доклад был представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, сообщило агентство Kyodo News.

В "Синей книге" за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".


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