Япония впервые за последние 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией
Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за текущий год "северные территории" (южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией, передает РИА Новости.
Ежегодный доклад был представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, сообщило агентство Kyodo News.
В "Синей книге" за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".
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