Минобороны РФ опубликовало очередной отчет по "спецоперации" в Украине, Мариуполь не упомянут

Министерство обороны РФ утром 22 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 58-й день, называют "военной спецоперацией".

"В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300". В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой "воздух-воздух" сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчётом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У"", – заявляет минобороны РФ.

Отметим, что в отчете минобороны РФ Мариуполь сегодня не упоминается.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что сегодня у Украины больше самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.