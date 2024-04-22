Умер журналист Терри Андерсон, который около семи лет был в плену у "Хизбаллы"

В США в возрасте 76 лет умер журналист Терри Андерсон, который был похищен боевиками "Хизбаллы" в Бейруте в 1985 году и провел в плену около семи лет.

Терри Андерсон родился 27 октября 1947 года в Лорейне (Огайо, США). Окончил Университет штата Айова. Был корреспондентом агентства Associated Press в Бейруте, где в марте 1985 года его похитили трое боевиков террористической организации "Хизбалла". Он провел в плену 2454 дня.

После освобождения Андерсон преподавал журналистику в нескольких академических вузах, в том числе в Колумбийском университете, до выхода на пенсию в 2015 году.

Федеральный судья США Томас Джексон удовлетворил иск Андерсона к правительству Ирана, заявив, что располагает многочисленными свидетельствами о причастности иранских властей к похищению американских граждан в Бейруте. По вердикту федерального судьи, Тегеран обязывался возместить пострадавшему журналисту 324 миллионов долларов – в виде ущерба, а кроме того, 10 миллионов долларов в виде компенсации его жене Маделин Бэссил и шесть миллионов семьсот тысяч долларов его дочери Суломэ, родившейся через три с половиной месяца после взятия ее отца в заложники. Однако Терри Андерсон и его близкие не получили причитающиеся им миллионы.

О времени, проведенном в плену, Терри Андерсон и его супруга написали книгу "В логове льва".