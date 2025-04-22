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Мир

Путин заявил о возможности прямых переговоров с Украиной

Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 22 апреля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 12:29

Президент России Владимир Путин допустил проведение прямых переговоров между Украиной и Россией. "С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", – заявил он.

Российский лидер выразил готовность рассмотреть предложение Украины о приостановке ударов по объектам гражданской инфраструктуры и признал, что в Сумах был атакован гражданский объект. Напомним, что жертвами удара стали 35 человек.

"Всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, в Сумской области. Это гражданский объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. Это было заслуженное возмездие", – сказал он.

Мир
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