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    В мире

    Подан запрос об экстрадиции в Израиль Шая Авиталя, подозреваемого в сексуальных преступлениях

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    Подан запрос об экстрадиции в Израиль Шая Авиталя, подозреваемого в сексуальных преступлениях
    Avshalom Sassoni/Flash90, Nati Shohat/Flash90

    В понедельник, 22 августа, суд в Амстердаме продлил на две недели арест гражданина Израиля Шая Авиталя – известного агента в мире моды, подозреваемого в сексуальных преступлениях.

    Суду был передан официальный запрос об экстрадиции Авиталя в Израиль, который должен быть рассмотрен в ближайшее время.

    Шай Авиталь был задержан в Амстердаме в ночь на 19 августа в результате совместной операции разведывательного отдела израильской полиции и правоохранительных органов Нидерландов.

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    В Израиле против него жалобы на сексуальные домогательства и изнасилования подали десятки женщин.

    Расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.

    Шай Авиталь 25 июля 2021 года покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места.

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    Выехав из Израиля, Авиталь некоторое время находился в Турции, затем путешествовал по Европе, пока не был задержан в Нидерландах.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Августа 2022
    Суд над израильским модельным агентом Шаем Авиталем в Амстердаме отложен из-за отсутствия переводчика
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Августа 2022
    В Амстердаме задержан модельный агент Шай Авиталь, подозреваемый в сексуальных преступлениях
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