Подан запрос об экстрадиции в Израиль Шая Авиталя, подозреваемого в сексуальных преступлениях
В понедельник, 22 августа, суд в Амстердаме продлил на две недели арест гражданина Израиля Шая Авиталя – известного агента в мире моды, подозреваемого в сексуальных преступлениях.
Суду был передан официальный запрос об экстрадиции Авиталя в Израиль, который должен быть рассмотрен в ближайшее время.
Шай Авиталь был задержан в Амстердаме в ночь на 19 августа в результате совместной операции разведывательного отдела израильской полиции и правоохранительных органов Нидерландов.
В Израиле против него жалобы на сексуальные домогательства и изнасилования подали десятки женщин.
Расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.
Шай Авиталь 25 июля 2021 года покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места.
Выехав из Израиля, Авиталь некоторое время находился в Турции, затем путешествовал по Европе, пока не был задержан в Нидерландах.
Суд над израильским модельным агентом Шаем Авиталем в Амстердаме отложен из-за отсутствия переводчика
В Амстердаме задержан модельный агент Шай Авиталь, подозреваемый в сексуальных преступлениях