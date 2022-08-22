Подан запрос об экстрадиции в Израиль Шая Авиталя, подозреваемого в сексуальных преступлениях

В понедельник, 22 августа, суд в Амстердаме продлил на две недели арест гражданина Израиля Шая Авиталя – известного агента в мире моды, подозреваемого в сексуальных преступлениях.

Суду был передан официальный запрос об экстрадиции Авиталя в Израиль, который должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Шай Авиталь был задержан в Амстердаме в ночь на 19 августа в результате совместной операции разведывательного отдела израильской полиции и правоохранительных органов Нидерландов.

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В Израиле против него жалобы на сексуальные домогательства и изнасилования подали десятки женщин.

Расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.

Шай Авиталь 25 июля 2021 года покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места.

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Выехав из Израиля, Авиталь некоторое время находился в Турции, затем путешествовал по Европе, пока не был задержан в Нидерландах.