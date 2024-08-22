СМИ: в доме Яира Нетаниягу в Майами была чрезвычайная ситуация

Во вторник, 20 августа, жители дома в Майами (Флорида, США), в котором проживает сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу, были вынуждены около трех часов не выходить из своих квартир после предупреждения об обнаружении подозрительного предмета, пишет сайт "Мако"/N12.

В это время Яира не было в здании. Он прилетел 21 августа из Израиля.

Один из жильцов этого дома рассказал "Мако"/N12, что все началось с того, что сработала пожарная сигнализация. Примерно через час жильцы получили СМС-сообщения и электронные письма от местной администрации с просьбой оставаться дома и не подходить к окнам. Сообщалось, что "территория блокирована".

Из публикации неясно, действительно ли в доме, где помимо сына Нетаниягу проживает много израильтян, было обнаружено взрывное устройство, хотя в WhatsApp-группе жильцов этого здания некоторые говорили, что был взрыв. Говорили, что видели робота для разминирования. Кто-то утверждал, что в здании был замечен "арабский рабочий", хотя никогда прежде его тут не было.

Собеседник редакции "Мако"/N12 говорит о том, что Яир Нетаниягу очень беспокоится по поводу своей безопасности и редко выходит из дома. При этом, судя по цитируемому рассказу, и сам этот собеседник испытывает страх и говорит, что "бежал из Израиля из-за ада и повседневного страха".

Сын премьер-министра Израиля действительно может быть целью для террористических организаций, в том числе для иранского "Корпуса стражей исламской революции" – особенно после того, как руководство Ирана поклялось отомстить за ликвидацию в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи.