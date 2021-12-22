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NEWSru.co.il :: В мире22 декабря 2021 г., 08:49

Байден признал заслуги Трампа в борьбе с COVID-19

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Байден признал заслуги Трампа в борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден, выступая с речью, посвященной борьбе с COVID-19, подчеркнул заслугу своего предшественника Дональда Трампа в обеспечении американцев вакцинами от коронавирусной инфекции.

"Благодаря предыдущей администрации и нашему научному сообществу, Америка одной из первых получила вакцину. Благодаря моей администрации и усилиям американцев, США стали одной из наиболее вакцинированных стран мира", - заявил Байден.

Он также отметил, что Трамп поспешил сделать третью прививку, как только она стала доступной. "Возможно, это одна из немногих тем, где мы согласны. Те, кто получил бустерную прививку, защищен. Присоединяйтесь к ним, присоединяйтесь к нам", - добавил президент.


Трамп признался, что не ожидал такой оценки преемника. "Я ему очень благодарен. Это замечательные слова, и они многим доставили радость", - заявил он, призвав американцев вакцинироваться.

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