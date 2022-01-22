Президент Украины ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 российских компаний. Соответствующий приказ опубликован на сайте Зеленского, пишет "Медуза".

Большинство фигурантов списка – российские судьи и чиновники, работающие в Крыму. Также в нем оказались дизайнер Артемий Лебедев и постпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор Юрий Чайка.

Ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, они будут действовать пять лет.

Зеленский также поручил МИД Украины предложить ЕС, США и другим странам ввести аналогичные санкции.