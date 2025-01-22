В Давосе прошла встреча Ицхака Герцога и Владимира Зеленского

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в социальных сетях израильский посол в Киеве Михаил Бродский.

Отметим, что 21 января заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Аскель, выдвинувшая в конце прошлого года законопроект о передаче трофейного оружия российского производства Киеву, встретилась с послом Украины Евгением Корнийчуком.

На сайте посольства Украины в Тель-Авиве говорится, что Евгений Корнийчук поблагодарил Шарен Аскель за внесенную в Кнессет законодательную инициативу – передать Украине трофейное оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или в любом другом месте.

Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят. По словам украинского дипломата, такое решение стало бы важным этапом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются Украина и Израиль