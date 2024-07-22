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На Гренландии по требованию Японии арестован основатель Greenpeace Пол Уотсон

время публикации: 22 июля 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 14:36
На Гренландии по требованию Японии арестован основатель Greenpeace Пол Уотсон
AP Photo/Markus Schreiber

В Гренландии на основании выданного в 2012 году по требованию Японии международного ордера был арестован активист борьбы с китобойным промыслом, один из основателей природоохранного движения Greenpeace Пол Уотсон.

Как сообщает Фонд Пола Уотсона, он был арестован после того, как его корабль пришвартовался в Нууке – административной столице острова, чтобы заправиться. Судно с экипажем 25 человек должно было Северо-Западным проходом прийти в Тихий океан для перехвата новейшего японского китобойного судна.

Решение о возможной экстрадиции Уотсона будет принимать окружной суд. Соратники активиста обратились к властям Дании с призывом не допустить его выдаче Японии.

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