На Гренландии по требованию Японии арестован основатель Greenpeace Пол Уотсон

В Гренландии на основании выданного в 2012 году по требованию Японии международного ордера был арестован активист борьбы с китобойным промыслом, один из основателей природоохранного движения Greenpeace Пол Уотсон.

Как сообщает Фонд Пола Уотсона, он был арестован после того, как его корабль пришвартовался в Нууке – административной столице острова, чтобы заправиться. Судно с экипажем 25 человек должно было Северо-Западным проходом прийти в Тихий океан для перехвата новейшего японского китобойного судна.

Решение о возможной экстрадиции Уотсона будет принимать окружной суд. Соратники активиста обратились к властям Дании с призывом не допустить его выдаче Японии.