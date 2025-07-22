Банк Израиля: просроченные платежи по ипотеке выросли на 42% по сравнению с довоенным периодом

Согласно данным Банка Израиля, в июне сумма просроченных платежей по ипотечным ссудам составила 3,8 миллиарда шекелей, что на 1,8% больше показателя за май 2025 года и на 41,8% больше уровня сентября 2023 года.

Просроченными платежами являются платежи, задержка по которым превышает 3 месяца.

Вместе с тем, в центробанке подчеркивают, что сумма ипотечных ссуд, по которым просрочены платежи, составляет лишь 0,6% от общего портфеля ипотечных ссуд израильской банковской системы.