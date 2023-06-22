МИД России обвинил посла Израиля в Украине Михаила Бродского в поддержке нацистов

Посольство России в Израиле опубликовало 22 июня заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в котором она набрасывается с резкими нападками на израильского посла в Украине Михаила Бродского.

Возмущение российской чиновницы вызвало интервью порталу ITON-TV, в котором израильский дипломат, признавая, что лидеры украинских националистов Бандера, Шухевич и Мельник поддерживали нацистскую идеологию, отмечает, что их взгляды отличались от взглядов большинства украинцев.

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"Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет", – заявил Бродский.

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В своем комментарии Захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на "чистейшем русском языке". Она обвинила Бродского в кощунстве. "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля", – сообщила Захарова.

"Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы", – утверждает дипломат.

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"Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте. Как пел Высоцкий, "наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала", изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова", – добавляет Захарова.

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Редакция NEWSru обратилась за комментарием в пресс-службу министерства иностранных дел Израиля.