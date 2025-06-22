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Мир

Китай осудил американский удар по Ирану

Война с Ираном
Китай
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:46
Китай осудил американский удар по Ирану
AP Photo/Andy Wong

Государственные СМИ Китая опубликовали заявление, в котором утверждается, что американский удар по Ирану угрожает повторением ошибок, сделанных в Иране. Отмечается, что мир находится в опасной точке.

"История раз за разом демонстрировала, что военное вмешательство на Ближнем Востоке влечет за собой незапланированные последствия, затягивают и без того длительные конфликты и приводят к региональной дестабилизации", – отмечается в заявлении.

В нем также сообщается, что надежды на стабильность на Ближнем Востоке связаны с диалогом, а не военной конфронтацией.

Мир
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