Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1580-й день войны

Минобороны РФ 22 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Белый Колодезь и Рубежное Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

По утверждению МО РФ, с начала проведения "специальной военной операции" уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 167044 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29870 танков и других боевых бронированных машин, 1746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35454 орудия полевой артиллерии и миномета, 64658 единиц специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.