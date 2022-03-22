Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Лефортовский окружной суд Москвы приговорил лидера российской оппозиции Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Политик был признан виновным в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду.
Заседание суда проходило в колонии, где содержится Навальный.
Судья Маргарита Котова заявила, что подсудимый совершил обманным путем хищение чужого имущества. Следует отметить, что за несколько дней до суда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о повышении Котовой – ее переведут в Московский городской суд.
Обвинение потребовало для Навального 13 лет заключения в колонии строгого режима и выплате 1,2 миллиона рублей штрафа. Согласно материалам дела, он растрачивал средства, пожертвованные гражданами Фонду борьбы с коррупцией, на финансирование президентской компании 2018 года.
Навальный назвал дело сфабрикованным. В своем последнем слове политик заявил: его не удастся запугать, даже если суд приговорит его к 113 годам лишения свободы.
Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева возле колонии задержала полиция, их посадили в автозак и увезли, передает корреспондент "Новой газеты". ТАСС передает, что сотрудники полиции задержали юристов "за дачу интервью". Позже стало известно, что адвокаты Навального отпущены из ОВД.
Речь идет о новом деле против Навального, в рамках которого его обвиняют в мошенничестве и оскорблении суда. Согласно обвинительному заключению, Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к правосудию. Как следует из заключения, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц деньги на деятельность организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) и "Штабы Навального", а также не президентскую кампанию Навального 2018 года. Как говорится в заключении, Навальный был лишен избирательного права и, собирая деньги, вводил жертвователей в заблуждение. Дело о неуважении к суду связано с тем, что Навальный якобы допустил оскорбления в адрес судьи Веры Акимовой, выносившей политику приговор за клевету на ветерана войны.
15 февраля, выступая в суде, Алексей Навальный отверг все предъявляемые ему обвинения. Он отметил, что с 2011 года около 300 тысяч человек добровольного жертвовали деньги на его политическую деятельность и работу "Фонда борьбы с коррупцией" (обычно по 500-600 рублей), при этом следствию путем запугивания и угроз удалось "найти" лишь четырех заявителей, которые утверждают, что их деньги похищены. Один из таких заявителей – это слесарь, который сначала пожертвовал около миллиона рублей, а затем решил забрать свои деньги, "разочаровавшись" в Навальном. Двое других – предприниматели, находящиеся под следствием.
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